كيف يتناول الإعلام الاسرائيلي جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم خلال تغطية مباشرة لمراسم تشييع جثمان الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة أشار منصور الى أن الاعلام الاسرائيلي منشغل الآن حول مقتل ضابط في وحدة اليمام اثناء اقتحام مخيم جنين اليوم وهو ضابط كبير في وحدة اليمام.

وأوضح منصور ان الاعلام الاسرائيلي يروج للرواية الاسرائيلية لزرع رواية شك حول هوية مطلق النار على الصحفية أبو عاقلة حيث أنهم يريدون تعويم الجريمة ومساعدة التستر على القاتل والاسرائيليون يشعرون أنهم وقعوا في ورطة.

وكانت قد أقيمت صلاة الجنازة على الصحفية الراحلة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، داخل البلدة القديمة بالقدس.

وتبلغ شيرين أبو عاقلة مسيحية 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية، وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة "صهيون" بالقرب من البلدة القديمة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تكريم أبو عاقلة أمس الخميس. وحضر مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون أجانب وحشد من الفلسطينيين في مراسم رسمية في رام الله بمقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث نقل نعش الصحفية ملفوفا بالعلم الفلسطيني.

وأصيبت أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال تغطيتها لاجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، التي تحتلها "إسرائيل" منذ أكثر من 50 عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة "صحافة".

وأثار إعلان مقتلها استياء شديدا في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، حيث تتابع تقاريرها منذ أكثر من عقدين، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

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