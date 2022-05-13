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هذا ماستفعله روسيا في حال إنضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

مجموعة السبع وفي محاولة لاظهار وحدتها في دعم أوكرانيا دعت إلى منح مزيد من الأسلحة لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وأكدت لكييف دعم المجموعة حتى النصر وذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة في شمال ألمانيا. 

العالم - مراسلون

وبمناسبة هذا الاجتماع أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون يورو، ليصل تمويله للجهد العسكري الأوكراني 'إلى ملياري يورو في المجموع.

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا تنامت في السويد موجة دعم للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي وذلك بعد ان طرحت فنلندا نظريًا "خيار الناتو"وإمكانية الانضمام إلى الحلف بسرعة إذا لزم الأمر، وفي ظل توفر توافق سياسي.

تركيا كانت أول دولة عضو في حلف الأطلسي تعلن معارضتها لاحتمال انضمام فنلندا والسويد.

وأكد رجب طيب إردوغان الرئيس التركي:"نتابع حاليا التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكن ليس لدينا رأي إيجابي لأنهم ارتكبوا خطأ في الناتو فيما يتعلق باليونان من قبل ضد تركيا".

السويد وفنلندا أعلنا أنهما يعتزمان إجراء محادثات مع تركيا في برلين بعد معارضة الرئيس التركي انضمامهما المحتمل.

وقالت بيكا هافيستو:"أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بالصبر في هذه العمليات وأن نعلم أن الأمر لا يمكن إنجازه في يوم واحد ... فلنأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وكانت موسكو قد شجبت قرار إنضمام فنلندا والسويد للناتو وقالت ان من شأنه أن يشكل تهديدًا لروسيا وستكون له 'عواقب على الهيكلية الأمنية الأوروبية.

واشارت الى انه سيستلزم اتخاذ تدابير تقنية عسكرية، مثل تحسين أو رفع درجة الاستعدادات الدفاعية على طول الحدود الفنلندية الروسية والتي هي بطول الف وثلاثمئة كيلومترا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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