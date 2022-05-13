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أنقرة لاتنظر إيجابا إلى إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أنقرة لاتنظر إيجابا إلى إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تشاؤم أنقرة إزاء خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو.

العالم ـ تركيا

وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول بعد صلاة الجمعة: "نتابع حاليا تطورات الوضع حول السويد وفنلندا، لكننا لا ننظر إلى ذلك إيجابا".

وأعرب الرئيس التركي عن قناعته بأن حلف شمال الأطلسي سبق أن ارتكب خطأ من خلال منح اليونان العضوية فيه، موضحا: "سلوك اليونان بحق تركيا معروف للجميع، ولا نريد ارتكاب خطأ ثان من هذا النوع".

وحمّل أردوغان الدول الاسكندنافية وكذلك هولندا المسؤولية عن "استضافة الإرهابيين" من "حزب العمال الكردستاني" المدرج على قائمة الإرهاب في تركيا.

ويأتي ذلك في وقت تتحرك فيه فنلندا والسويد نحو تقديم طلب إلى حلف شمال الأطلسي لمنحهما العضوية فيه، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

ونددت روسيا بهذه الخطط، متعهدة باتخاذ "إجراءات رد تقنية عسكرية وغيرها" في هذا الصدد.

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