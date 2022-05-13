البرغوثي: الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولن تردعه الا المقاومة

العالم-فلسطين

وقال البرغوثي إن الاحتلال يفقد صوابه من مقاومة الشعب الفلسطيني، وخاصة في جنين التي تتجلى فيها المقاومة والمواجهة.

وأضاف أنه ليس أمام الفلسطينيين إلّا الوحدة على طريق مقاومة الاحتلال وتكريس إرادة الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقهم.

وأشار البرغوثي إلى أن محاولات الاحتلال لطمس جريمته باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة لن تمر.

وأوضح أن ما يجري في فلسطين يكشف ويعري ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الأحداث.

وأصيب منذ ساعات صباح اليوم 13 مواطناً، نقلوا إلى مستشفى ابن سينا في جنين، بينها إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت أطراف مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزل المطارد محمود الدبعي في حي الهدف بجنين، وسط اشتباكات وإطلاق نار كثيف في المنطقة.

وأوضحت أن جيش الاحتلال احتجز والدة المطارد الدبعي كدرع بشري في محاولة لاعتقال نجلها .

والتهمت النيران منزل عائلة الدبعي بعد استهدافه بعدة قذائف أطلقتها قوات الاحتلال.