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أبو ردينة: الهجوم على جنين والقدس تدفع نحو الانفجار الشامل

أبو ردينة: الهجوم على جنين والقدس تدفع نحو الانفجار الشامل
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الهجوم الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها والذي أدى إلى اصابة واعتقال العشرات من ابناء شعبنا، يأتي استمرارا للحرب الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية.

العالم- فلسطين

وأضاف، إن استمرار الهجوم على المدن والقرى والمخميات الفلسطينية، تزامناً مع مواصلة الاقتحامات والاعتداءات في مدينة القدس المحتلة وخاصة في المسجد الاقصى المبارك، واستمرار سياسة الاستيطان في جميع الاراضي الفلسطينية هو ما يخلق مزيد من أجواء التوتر والتصعيد الذي تتحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه.

وتابع أبو ردينه، إن ما يجري في مدينة جنين ليس حادثا منعزلاً عن ما يجري في القدس وباقي الاراضي الفلسطينية، وهي سياسة ستدفع الأمور نحو الانفجار الشامل الذي لا يمكن السيطرة عليه إطلاقاً.

وقال، نطالب الإدارة الاميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الهجوم الاسرائيلي الذي يجعل الوضع يصل إلى مرحلة اللاعودة، التي لا يمكن توقع نتائجها.

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