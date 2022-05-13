بوتين وشولتز يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

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وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين: "تجدر الإشارة إلى أن مناقشة الوضع في أوكرانيا استمرت بشكل عام مع التركيز على الجوانب الإنسانية".

وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين أوجز بالتفصيل المنطق والمهام الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس الشعبية، وتحدث عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المدنيين".

وأشار الكرملين إلى أنه قد "تمت الإشارة أيضًا إلى أنه بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إجلاء المدنيين الذين احتجزتهم قوات الأمن الأوكرانية في مصنع آزوفستال في ماريوبول".

وذكر البيان أنه قد "تم إجراء تقييم جوهري للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية، والتي أعاقتها كييف بشكل أساسي".

وأفادت الخدمة الصحفية أن بوتين وشولتز "اتفقا على مواصلة النقاش حول القضايا المذكورة أعلاه في سياق الاتصالات عبر مختلف القنوات".

وصرح شولتز بأنه اتصل ببوتين من أجل "وقف سريع لإطلاق النار" في أوكرانيا.

وأوضح شولتزفي تغريدة عبر "تويتر": "ثلاثة أشياء من محادثتي الهاتفية الطويلة مع بوتين اليوم، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، والادعاء بأن الحكم هناك نازي خاطئ، وقد أشرت إلى مسؤولية روسيا عن وضع الغذاء العالمي".