القبانجي يندد بقرار بايدن تمديد حالة الطوارئ في العراق

العالم - العراق

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة ان "هذا القرار من طرف واحد والحكومة العراقية لم تقدم طلبا في ذلك وهو قرار غير شرعي".

وأضاف ان الولايات المتحدة مطالبة بانهاء وجودها في العراق بقرار اقره البرلمان العراقي.

وفي سياق منفصل ادان القبانجي "اغلاق تركيا السدود مما جعل العراق يستغيث بسبب نقص مناسيب المياه، مطالبا تركيا بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنعها من حرمان العراق حصته من المياه". محملا اياها مسؤولية الاضرار التي تلحق الزراعة والبيئة العراقية، فيما حمّل الحكومة العراقية مسؤولية عدم بنائها للسدود منذ 20 عام.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من شهر أيار الجاري أن الرئيس الامريكي جو بايدن مدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا والعراق.

وقرر بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول العراق والتي تم الإعلان عنها بموجب أمر تنفيذي صادر منذ العام 2003 لمدة عام كامل الى ما بعد تاريخ 22 مايو الجاري وهو الموعد المفترض لانتهائها.