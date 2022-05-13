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شاهد..مراسم تشيع جثمان الشهيدة شيرين ابوعاقلة بعدسة العالم

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في القدس المحتلة أن شخصيات رسمية وشعبية واجتماعية حضرت لتشيع جثمان الشهيدة شيرين ابوعاقلة في القدس المحتلة رغم عرقلة قوات الاحتلال سير مراسم التشيع.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، إن الفلسطينيين من كافة انحاء الاراضي الفلسطينية، والقدس المحتلة توافدوا الى مراسم التشيع.

واضاف، أن القوى الوطنية بالتعاون مع رئاسة السلطة الفلسطينية وعائلة الشهيدة يشرفون بالكامل على مراسم التشيع.

واشار مراسلنا الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بمحاصرة مشفى الفرنساوي الذي كان يتواجد فيه جثمان الشهيدة ابوعاقلة قبل وصوله لكنيسة الروم الكاثوليك.

واوضح مراسلنا ان الاحتلال منع وصول الحشود الى ساحة الخليل التاريخية.

وتابع: ان جثمان الشهيدة شيرين ابوعاقلة سوف يواري الثرى في مقبرة جبل صهيون، مشيرا الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي عرقلة وصول المشيعين الى مراسم التشيع لكن المشيعين تصدوا الى هذه الاعتداءات واصروا على الوصول واكمال المراسم.

هذا واغتالت قوات الاحتلال الاسرائيلية الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء توجهها لتغطية الأوضاع والتطورات في مخيم جنين صباح أول أمس الأربعاء.

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