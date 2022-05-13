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جثمان الشهيدة أبو عاقلة يغادر الكنيسة باتجاه مقبرة 'جبل صهيون'

جثمان الشهيدة أبو عاقلة يغادر الكنيسة باتجاه مقبرة 'جبل صهيون'
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

غادر جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة كنيسة الروم الكاثوليك باتجاه مقبرة "جبل صهيون" في القدس .

العالم- فلسطين

وزف الفلسطينيون جثمان الشهيدة بالهتافات والزغاريت والاعلام الفلسطينية وحملوا جثمانها على الاكتاف بعد الصلاة عليها في الكنيسة بمشاركة رسمية وشعبية، باتجاه مقبرة "جبل صهيون".

وقمعت قوات الاحتلال، جنازة الشهيدة الفلسطينية شيرين ابو عاقلة داخل مستشفى الفرنساوي في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بأسلحتها مستشفى الفرنساوي فور خروج جثمان الشهيدة من الغرفة، والقت القنابل الصوتية والاعيرة المطاطية في الداخل، واعتدت على المشيعين بالضرب بالهراوات والدفع، وصادرت الأعلام.

واعتدت القوات على حاملي جثمان الشهيدة بالضرب في محاولة لإجبارهم على ترك الجثمان.

كما اقتحمت القوات قسم الطوارئ داخل المستشفى.

وفور نقل الجثمان داخل سيارة " نقل الموتى" اعتدت القوات مرة ثانية على المتواجدين بالضرب والدفع واغلقت باب السيارة معتدية على المتواجدين داخلها.

ولاحقت شرطة الاحتلال كل من يحاول الوصول الى موكب تشييع الشهيدة ابو عاقلة بالهروات.

وقال الهلال الأحمر بالقدس إن هناك عشرات الإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى الفرنسي في القدس.

وكانت هددت شرطة الاحتلال باقتحام مستشفى الفرنساوي في القدس، حيث جثمان الشهيدة الفلسطينية الزميلة شيرين ابو عاقلة.

وقال ضابط الاحتلال عبر مكبرات الصوت سيتم اقتحام المستشفى خلال دقائق اذا تواصلت الهتافات ورفع الأعلام.

واقيمت صلاة الجمعة في ساحة المستشفى الفرنساوي وصلاة الغائب على ارواح الشهداء.

وفور انتهاء الصلاة رفعت الأعلام الفلسطينية وصور الشهيدة ورددت الهتافات للصحفية شيرين.

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جثمان الشهيدة أبو عاقلة يغادر الكنيسة باتجاه مقبرة 'جبل صهيون'