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اصابة شابين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

اصابة شابين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

اصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية التي خرجت احياء للذكرى الرابعة والسبعين للنكبة وتنديدا بجريمة اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة.

العالم-فلسطين

وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة باطلاق وابل كثيف من الرصاص المعدني مما ادى لإصابة شابين في الاطراف ، إضافة الى العشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت عندما حاول جنود الاحتلال اقتحام البلدة حين تصدى لهم الشبان بالحجارة واجبروهم على التراجع اكثر من مرة ، مشيرا الى ان الشبان تمكنوا من احراق عشرات الاطارات المطاطية رغم محاولة جنود الاحتلال منعهم من ذلك.

وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من المواطنين الذين رفعوا الاعلام الفلسطينية وصور الشهيدة شيرين ابو عاقلة مرددين الشعارات الوطنية التي تؤكد على حق العودة وانهاء الاحتلال.

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