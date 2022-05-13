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الاعلان عن هلاك ضابط الاحتلال من كوماندوز اليمام الذي هاجم جنين اليوم

الاعلان عن هلاك ضابط الاحتلال من كوماندوز اليمام الذي هاجم جنين اليوم
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت مصادر عبرية عصر اليوم عن مقتل ضابط الاحتلال من كوماندوز اليمام الذي هاجم جنين صباح اليوم واسمه نوعام راز (47 عاما).

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة "معاريف" ان الضابط الذي قتل خدم في الجيش منذ 23 عامًا كمجند وقناص.

وكان الضابط قد اصيب خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في جنين صباح اليوم.

وانسحبت قوات الاحتلال من جنين ظهر اليوم بعد اشتباكات مسلحة وتفجير منزل يعود لعائلة الدبعي واعتقال المطارد محمود الدبعي.

وفجرت قوات الاحتلال منزل المطارد محمود الدبعي و4 منازل أخرى للعائلة بعد محاصرتهم منذ ساعات الصباح بقذائف "الإنيرجا"، وأصابت 13 شابا بالرصاص خلال اشتباكات في مخيم جنين.

وذكر شهود عيان أن أنس الدبعي شقيق المطارد محمود الدبعي سلم نفسه لقوات الاحتلال لكن لم يتم اعتقاله.

وقال محمد الدبعي والد المطارد محمود أنه تم اعتقال نجله بعد استهداف منازلهم، لكن عزيمتهم قوية طالما محمود والمقاومة بخير.

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