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ايران تدعو الكويت رسميا للتفاوض حول حقل آرش للغاز

ايران تدعو الكويت رسميا للتفاوض حول حقل آرش للغاز
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال السفير الإيراني في الكويت محمد إيراني لجريدة الراي الكويتية ان طهران وجهت دعوة رسمية إلى للكويت للتفاوض في شأن حقل آرش (الدرة) للغاز.، على أن تعقد المحادثات في طهران.

العالم- ايران

وطرر ايراني استعداد طهران للحوار مع جميع دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي ، مبدياً تفاؤله بالمحادثات بين طهران والرياض.

وقال إيراني إن طهران "أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي في شأن حقل آرش (الدرة) للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف المفاوضات بين البلدين، من حيث توقفت في العام 2014، كما أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصل بنظيره الكويتي أحمد الناصر من أجل استئناف هذه المفاوضات في طهران حيث كانت الدورة الأخيرة في الكويت".

وأضاف أن "المفاوضات بين البلدين في شأن حقل آرش (الدرة) بدأت منذ ستينيات القرن الماضي واستمرت، وكان آخر اجتماع لها في العام 2014 بالكويت".

وتطرق إلى العلاقات الإيرانية مع دول الخليج الفارسي، مشيراً إلى أن "إيران أعلنت مراراً استعدادها للجلوس مع جميع دول الخليج الفارسي للتفاوض في شأن أي مشاكل عالقة في المنطقة أو الإقليم".

وعما إذا كان يتوقع لقاء قريباً بين وزيري خارجية إيران والسعودية، قال إيراني: "علينا أن ننتظر نتائج الدورة الأخيرة من المحادثات (التي جرت بين البلدين في العراق الشهر الماضي)، فهي ستحسم إن كان اللقاء قريباً أم لا... ونحن متفائلون بالنتائج"، حسب جريدة الراي.

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