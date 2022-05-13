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الحشد الشعبي يطيح بقيادي 'داعشي' في كركوك

الحشد الشعبي يطيح بقيادي 'داعشي' في كركوك
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، الإطاحة بقيادي في تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة كركوك.

العالم - العراق

وذكر بيان للحشد ، أن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي نجحت بالإطاحة بأحد أبرز عناصر داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، أن "هيئة التحقيقات والأمن الوقائي التابعة للمديرية في بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القاء القبض على أحد أبرز أعضاء عصابات داعش الارهابي، الذي ينتمي الى ما يسمى (ولاية كركوك) قاطع/ فرقة القادسية".

وأشار إلى أنه "تم ضبط احزمة ناسفة بحوزة الإرهابي وعبوات لاصقة وصواعق تفجير كان ينوي تفجيرها على القوات الامنية والمواطنين"، لافتا الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابي المعتقل"

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