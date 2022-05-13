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'حماس' تشيد ببطولة المقاومين في جنين

'حماس' تشيد ببطولة المقاومين في جنين
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن اعتزازها ببطولة الشباب المقاومين، الذين تصدّوا بكل قوّة وبسالة، لقوّات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت بهمجية مخيم جنين للاجئين صباح اليوم.

العالم-فلسطين

وأكدت في بيان لها أنَّ اعتداءات الاحتلال المتصاعدة في جنين ومخيمها الصَّامد، لن توهن عزيمة شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصراراً على الدّفاع عن نفسه، وردّ العدوان بكلّ الوسائل، وأنَّ الاستهداف المباشر للصحفيين وأطقم الإسعاف في مخيم جنين لن يُفلح في تغييب حقيقة إجرام الاحتلال وإرهابه ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت "جماهير شعبنا إلى مواصلة مقاومتهم وصمودهم، وإسناد الحالة الثورية في جنين البطولة، ونشدّ على أيادي كل الثائرين لتصعيد وتيرة الاشتباك مع المحتل واستهداف جنوده ومستوطنيه في كلّ المواقع".

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