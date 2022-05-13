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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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السيد حسن نصر الله: القصف هو سياسي واعلامي واقتصادي ومالي وان الحصار والضغوط هدفها التخلي عن المقاومة
السيد حسن نصر الله: القصف الاسرائيلي كان على معسكرات تدريب في مناطق بعلبك وتلال مواقع الدفاع الجوي وكان يرتقي مئات الشهداء
السيد حسن نصر الله: بتاسيس المقاومة الاسلامية التحق بها الشباب ودعمها الاهالي
السيد حسن نصر الله: انطلقت مقاومتنا الاسلامية من البقاء والمدرسة الدينية وبعلبك ومن كل قرى البقاع وتقدمها السيد عباس الموسوي رض
السيد حسن نصر الله: ان الامام الخميني اصدر قرارا عند اجتياح البقاع واتخذت ايران قرارا بالمواجهة الى جانب لبنان وسوريا
السيد حسن نصر الله: خلال ايام من الاحتلال بدات عمليات المقاومة في اكثر من منطقة لبنانية
السيد حسن نصر الله: الاسرائيليون يعترفون بسقوط 20 قتيل لهم و30 جريح واسيران ومفقودين وتدمير عدد كبير من الدبابات ومن ثم وقف الاجتياح
السيد حسن نصر الله: نامل ان توقض دماء شيرين ابو عقلة واطفال فلسطين الضمائر
السيد حسن نصر الله: البعض حاولوا نقل النقاش من جريمة العدو الى نقاش انتماء شيرين ابو عقلة الديني
السيد حسن نصر الله: الذي يجب ان يشعر بالخزي هم المطبعون
السيد حسن نصر الله: البعض حاولوا نقل النقاش من جريمة العدو الى نقاش انتماء شيرين ابو عقلة الديني
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش
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