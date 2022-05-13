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التكتل المدني للتنمية والحريات باليمن:

تحالف العدوان يقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية

تحالف العدوان يقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

ادان التكتل المدني للتنمية والحريات باليمن قيام الجيش السعودي بتعذيب وقتل عدد من المواطنين في منطقة الرقو بمدرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

العالم - اليمن

واكد التكتل في بيان له ان هذه الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان تأتي في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية، لافتا الى ان تحالف العدوان يقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مدينا صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

وقال التكتل المدني في ختام بيانه: نناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

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