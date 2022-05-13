ضابط إسرائيلي كبير: تعرضنا لآلاف الطلقات في جنين

العالم- الاحتلال

ووفقا لما نقل الصحفي الإسرائيلي "تال ليف رام" عن الضابط الكبير فقد قال: "إطلاق النار من قبل المسلحين الفلسطينيين نحو القوات صباح اليوم في جنين كان الأكبر الذي نعهده منذ سنوات عديدة".

وأضاف الضابط الإسرائيلي: "أطلقت نحونا آلاف الطلقات، منذ أكثر من 20 عامًا لم أر شيئًا كهذا".

وأعلنت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط وحدة اليمام الإسرائيلية، بعد إصابته صباح اليوم باشتباك في جنين.

ووفقا للقناة الـ 14 العبرية، فإن ضابط وحدة اليمام "نوعم راز" (47 عامًا) قد لقي مصرعه، متأثراً بجراحه خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في جنين صباح اليوم.