مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا تحاول حماس اختراق الجدار الضخم حول غزة

العالم- الاحتلال

وقال ألوني في كلمة لقادة مستوطنات غلاف غزة، إنه "لا يوجد جدار حصين ضد الاختراق بشكل كامل"، مشددًا على أن لدى جيشه معلومات تفيد باختراق أنفاق للحدود صوب الغلاف.

لكنه دعا في الحديث الذي نقلته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية سكان الغلاف إلى النوم بهدوء.

وزعم ألوني أن لدى حركة حماس وحدة من دراجات الدفع الرباعي "تركتورون"، وأن مقاتليها سيحاولون اجتياز السياج الفاصل عبرها.

وقال: "الحركة لديها مهندسين من ذوي الخبرات العالية، فقد حاولت قوة منها الوصول عبر طائرة شراعية لمناطق الغلاف أثناء عدوان مايو/أيار 2021، وقمنا باستهدافها".

وبشأن منظومة الدفاع الجوي، ذكر قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال: "أجرينا سلسلة تجارب على منظومة الليزر الاعتراضية وكانت ناجحة حتى ضد قذائف الهاون".

واستدرك: "لكن التحدي يكمن بتحويلها الى منظومة عملياتية ونحن قريبون من ذلك" حسب زعمه.