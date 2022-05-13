اجتماع مغلق بين أردوغان وأمير قطر في اسطنبول

العالم ـ تركيا

وذكرت الوكالة أن أردوغان استقبل الشيخ تميم وتبادلا الحديث لفترة قصيرة، قبل أن ينتقلا لعقد اجتماع مغلق في القصر.

وقال السفير القطري لدى أنقرة محمد بن ناصرآل ثاني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتركيا، ستحقق تنسيقا مستمرا وتقاربا كبيرا في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة.

وذكرت "الأناضول" أن "العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط".

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.