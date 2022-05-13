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زيلينسكي: ماكرون يحاول 'عبثا' الحوار مع بوتين

زيلينسكي: ماكرون يحاول 'عبثا' الحوار مع بوتين
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكين إن نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاول "عبثا" الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم ـ أوروبا

وأضاف زيلينسكي أنه من "غير الصائب" أن يبدي الرئيس الفرنسي استعدادا "لتقديم تنازلات دبلوماسية" لروسيا.

وقال في حوار على قناة "راي 1" الإيطالية إنه "يجب ألا نبحث عن مخرج لروسيا، وماكرون يفعل ذلك عبثا"، بحسب ما أورد عبر قناته على تطبيق تلغرام الجمعة.

وأضاف "أعلم أنه يريد إحراز نتائج في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لم يحقق أي نتيجة".

وكان ماكرون أعلن الاثنين الفائت أنه "يجب بناء السلام من دون إذلال روسيا"، بهدف إنهاء الأزمة الأوكرانية.

بينما أعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت لاحق اليوم الجمعة أن ماكرون "لم يناقش أبدا أي شيء مع بوتين من دون موافقة الرئيس زيلينسكي"، وأضافت أن ماكرون "قال دائما إن الأمر متروك للأوكرانيين لتقرير شروط مفاوضاتهم مع الروس".

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