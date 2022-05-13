الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اليكان الصهيوني وأزمة الوجود

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

 يسلط برنامج " قلم رصاص" الضوء على مقالات وتحليلات وردت في معاهد وابحاث وصحف اسرائيلية تناولت فيها الكيان الصهويني وازمة الوجود.

العالم - قلم رصاص

نشر رئيس وزارء الكيان الصهيوني الاسبق إيهود باراك مقالاتحت عنوان "نمر بـ"نقمة" العقد الثامن" زعم فيه: "اسرائيل ابنة العقد الثامن في حياتنا وحياة الأمم بشكل عام. وصلنا إلى العقد الثامن ككيان سيادي ونحن كمن يمتلكنا العصف،

واضاف باراك قائلا : لسنا لوحيدين في نقمة العقد والثامن منذ اقرار الدستور نشبت الحرب الاهلية في الولايات المتحدة، وفي العقد الثامن من توحيد ايطاليا الفاشية في 1860 تحولت إلى فاشية وفي عمر مشابه بعد توحيد ألمانيا اصبحت نازية في العقد الثامن للثورة الشيوعية تفكك الاتحاد السوفياتي، هناك من يقترحون تفسيرا لذلك".

وناقش برنامج قلم رصاص هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

المتخصص بالشؤون الاسرائيلية الاستاذ على الحيدر

روابط ذات صلة

الكيان الاسرائيلي يعزي بوفاة رئيس الإمارات

احتفاء 'إسرائيلي' بمشاركة مندوبها في 'قمة الأديان' بالسعودية

قوى الدولة النيابية في العراق تدعو الى التعاطي الإيجابي مع قانون حظر التطبيع في قراءته الثانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. النهضة تعتبر إلغاء الدستور ضربا في مقتل شرعية الرئاسة

العراق: اعتقال إرهابيين اثنين وضبط اعتدة في الأنبار وغرب نينوى

زيلينسكي: ماكرون يحاول 'عبثا' الحوار مع بوتين

رئيس وزراء مصر يحذر من خطر كبير لأول مرة منذ عقود

شاهد.. اتحاد الصحفيين العرب يدين الإعتداء على موكب تشييع الشهيدة أبو عاقلة

مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الثنائية