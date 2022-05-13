اليكان الصهيوني وأزمة الوجود

العالم - قلم رصاص

نشر رئيس وزارء الكيان الصهيوني الاسبق إيهود باراك مقالاتحت عنوان "نمر بـ"نقمة" العقد الثامن" زعم فيه: "اسرائيل ابنة العقد الثامن في حياتنا وحياة الأمم بشكل عام. وصلنا إلى العقد الثامن ككيان سيادي ونحن كمن يمتلكنا العصف،

واضاف باراك قائلا : لسنا لوحيدين في نقمة العقد والثامن منذ اقرار الدستور نشبت الحرب الاهلية في الولايات المتحدة، وفي العقد الثامن من توحيد ايطاليا الفاشية في 1860 تحولت إلى فاشية وفي عمر مشابه بعد توحيد ألمانيا اصبحت نازية في العقد الثامن للثورة الشيوعية تفكك الاتحاد السوفياتي، هناك من يقترحون تفسيرا لذلك".

وناقش برنامج قلم رصاص هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

المتخصص بالشؤون الاسرائيلية الاستاذ على الحيدر