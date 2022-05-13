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أردوغان: نرفض إعفاء واشنطن مناطق 'ي ب ك' من العقوبات بسوريا

أردوغان: نرفض إعفاء واشنطن مناطق 'ي ب ك' من العقوبات بسوريا
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" من العقوبات في سوريا.

العالم ـ تركيا

وذكر أردوغان أنه "تم تحييد 82 إرهابياً في إطار عملية المخلب - القفل الجارية ضد تنظيم "بي كا كا" في شمال العراق"، مشددا على أن "تنظيم "ي ب ك" إرهابي تماما مثل "بي كا كا"، ولا يمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات على سوريا".

وأعفت الإدارة الأمريكية، الخميس، شركاتها من عقوبات الاستثمار في مجالات الزراعة والبناء بالأراضي الواقعة تحت إدارة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بسوريا.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 ما يسمى بـ"قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات جائرة على الدولة السورية والشعب السوري وأي دول تتعاون معها في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

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أردوغان: نرفض إعفاء واشنطن مناطق 'ي ب ك' من العقوبات بسوريا

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