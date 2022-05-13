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الشعبية تدعو لتسليم ملف اغتيال أبو عاقلة لملف الجنايات الدولية

الشعبية تدعو لتسليم ملف اغتيال أبو عاقلة لملف الجنايات الدولية
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الهجوم الهمجي والفاشي على جثمان الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة على الهواء مباشرة يدلل اننا امام احتلال مجرم وعالم ظالم لا يرى الا بعين واحدة.

العالم- فلسطين

وأضاف في تصريح:"آن الأوان لتسليم هذا الملف الى محكمة الجنايات الدولية لتقديم القتلة لمحاكمات عادلة" .

وأكد ان ما جرى صباح اليوم في جنين البطولة من مقاومة وبسالة لمقاتلي المقاومة يدلل ان طريق المقاومة هو المدخل الصحيح لكنس وزوال الاحتلال.

وكان عشرات المشاركين أصيبوا بالاختناق ورضوض وكسور، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على موكب تشييع الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة، ومنعت إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة سيرا على الأقدام، وهددت باختطاف الجثمان، عقب انطلاق مسيرة حاشدة رفع فيها العلم الفلسطيني، في باحات المستشفى.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال كانت قد منعت الشبان من تعليق يافطات وصور الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك، تندد بجريمة اغتيالها واحتجزت بعضهم.

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