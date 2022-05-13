شاهد..أزمة الكيان الصهوني الوجودية

العالم - خاص بالعالم

وقال على حيدر في حديث لبرنامج" قلم رصاص" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الكيان الصهيوني عندما اسس كان يظن الصهاينة ان توالي الاجيال سوف يصبح المجتمع الصهيوني اكثر تناسقا وتماسكا، الا ان الواقع كان اشد مرارة مما كانوا يأملون ويطمحون.

واضاف، أن خطورة هذا الامر بالنسبة للصهاينة تعد في عدم وجود التضامن الاجتماعي يعني الضعف في المناعة القومية وهذا الضعف يعني الفشل في مواجة التحديات والمخاطر الخارجية.

واوضح على حيدر ان المشاكل الموجودة في داخل الكيان الصهيوني ستؤدي الى انصداع وصراعات داخلية.

هذا ونشر رئيس وزارء الكيان الصهيوني الاسبق إيهود باراك مقالات حت عنوان "نمر بـ"نقمة" العقد الثامن" زعم فيه: "اسرائيل ابنة العقد الثامن في حياتنا وحياة الأمم بشكل عام. وصلنا إلى العقد الثامن ككيان سيادي ونحن كمن يمتلكنا العصف،

واضاف باراك قائلا : لسنا لوحيدين في نقمة العقد والثامن منذ اقرار الدستور نشبت الحرب الاهلية في الولايات المتحدة، وفي العقد الثامن من توحيد ايطاليا الفاشية في 1860 تحولت إلى فاشية وفي عمر مشابه بعد توحيد ألمانيا اصبحت نازية في العقد الثامن للثورة الشيوعية تفكك الاتحاد السوفياتي، هناك من يقترحون تفسيرا لذلك".

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https://www.alalam.ir/news/6174163