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كتائب القسام تحذّر الاحتلال: مصيركم الموت إن وطأت أقدمكم غزة

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يحمل عبارة "مصيركم الموت إن وطأت أقدامكم غزة"، في رسالة تحذرية للاحتلال الاسرائيلي ان أقدم على عملية برية في قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وافتتحت القسام المقطع المصور الذي نشرته على موقعها الالكتروني، بمشاهد للمقاتلين واستعداداتهم العسكرية، وانتهى الفيديو بعبارة "مصيركم الموت إن وطأت أقدامكم غزة".

وكانت كتائب القسام، قد قالت إن "أي توغل بري في غزة سيكون فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو".

وقال الناطق باسمها أبو عبيدة، في تصريح مقتضب مساء الخميس أنه "في ظل تلويح العدو بحملة برية فإننا نقول: إن أي توغل بري في أي منطقة في قطاع غزة سيكون بإذن الله فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو وجاهزون لتلقينه دروساً قاسية بعون الله".

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