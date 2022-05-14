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منظمة إنسان تدين جريمة قتل العمال المهاجرين بصعدة

منظمة إنسان تدين جريمة قتل العمال المهاجرين بصعدة
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات في اليمن، جريمة قتل حرس الحدود السعودي سبعة من العمال المهاجرين اليمنيين في منفذ الرقو، بمدينة صعدة.

العالم - اليمن

ووصفت المنظمة في بيان لها، هذه الجريمة بالمروعة، حيث أظهرت التقارير الطبية أن سبب وفاة العمال ناجم عن التعذيب بالأسلاك الكهربائية.. مشيرة إلى أن الاعتداءات على المهاجرين أصبحت من الجرائم المتكررة التي يرتكبها النظام السعودي بين الحين والآخر.

وأبدت مخاوفها على آلاف العمال المهاجرين في مراكز الاحتجاز السعودية.. داعية جميع المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة واستنكار هذه الانتهاكات المخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والعمل على محاسبة مرتكبيها .

وأكد البيان على وجوب العمل مع المنظمات الدولية على حماية المهاجرين الذين يمثّلون أهدافاً سهلة للانتهاكات والتعذيب والقتل.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية وقف اعتداءاتها بحق المهاجرين واحترام المواثيق الدولية الإنسانية في هذا الجانب.

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