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بايدن يستقبل الملك الأردني ويؤكد على "حلّ الدولتين" في فلسطين

بايدن يستقبل الملك الأردني ويؤكد على
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال لقاء قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، يوم الجمعة، آخر التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وقال البيت الأبيض، في بيان بعد الاجتماع، إنّ بايدن أكد "دعمه القوي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وأشار إلى الحاجة للحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الحرم الشريف/ جبل الهيكل"، مشيراً لاسم الموقع المقدس المستخدم بين كل من المسلمين واليهود على الترتيب.

وأضاف البيان أنّ "الرئيس اعترف أيضاً بالدور المهم للوصاية الهاشمية على المواقع المقدسة الإسلامية في القدس".

من جهته، أورد الموقع الرسمي للديوان الملكي أنّ الرئيس بايدن أكد "دعم الولايات المتحدة لحلّ الدولتين، وضرورة إيجاد آليات للحد من التصعيد، ودعم جهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية".

وشدد بايدن على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم القدسي الشريف"، مؤكداً "الدور المحوري للوصاية الهاشمية على القدس" بحسب البيان.

من جانبه دعا ملك الأردن إلى "تكثيف الجهود الدولية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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بايدن يستقبل الملك الأردني ويؤكد على "حلّ الدولتين" في فلسطين