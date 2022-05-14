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استشهاد شاب فلسطيني في القدس ومصرع ضابط إسرائيلي باشتباكات جنين

استشهاد شاب فلسطيني في القدس ومصرع ضابط إسرائيلي باشتباكات جنين
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

استشهد الشاب المقدسي وليد الشريف متأثرًا بإصابته برصاص الاحـ.ـتلال في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان

العالم - فلسطين

من جهة أخرى، لقي ضابط إسرائيلي، يوم الجمعة، مصرعه، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها صباح الجمعة، في اشتباكات مسلحة غرب مخيم جنين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الضابط توفي في مستشفى رامبام بحيفا خلال محاولات إنقاذ حياته.

والضابط هو من عناصر وحدة اليمام الخاصة التي شاركت في عملية حصار المطارد محمود الدبعي في منزل عائلته بحي الهدف غرب مخيم جنين.

وكانت القناة السابعة العبرية قد ذكرت أنّ ضابطا إسرائيليًّا من الوحدة الخاصة أُصيب بجراح "خطيرة" في الاشتباكات الضارية التي وقعت في مخيم جنين، خلال محاصرة منزل أحد المقاومين المطلوبين للاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مخيم جنين، وقصفت بناية سكنية بالقذائف، بعد محاصرتها منذ ساعات الصباح، واعتقلت شابين، وأصابت 13 آخرين بالرصاص، ودهست آخر، خلال مواجهات في المخيم.

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استشهاد شاب فلسطيني في القدس ومصرع ضابط إسرائيلي باشتباكات جنين

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