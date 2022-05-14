تسجيل 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا الشمالية

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، اليوم السبت، أن الإصابات والوفيات كانت جراء "حمى مجهولة"، ورفضت الإعلان صراحة عن أنه فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للحالات تجاوز بالفعل 520 ألف حالة.

وأمس الأول الخميس، أكدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، دعا إلى اتخاذ إجراء سريع لاحتواء انتشار كوفيد-19.

وأوضحت الوكالة أن حمى غير محددة الأسباب انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أبريل، وأصيب أكثر من 350 ألف شخص بالحمى في فترة زمنية قصيرة. وحتى الآن، توفي ستة أشخاص.

وقالت الأمم المتحد يوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.