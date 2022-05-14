السعودية تقرر قطع رأس سعد الحريري

العالم - انقلاب الصورة

وأثار البيان الاخير لمنسقية الاعلام في المستقبل، غضب السعودية فقد رمی الحريري في البيان الاخير حجراً اضافياً في بئر علاقته مع السعودية عندما جدد تياره الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات وطبعاً هذا التعنت لم تكن تتوقعه الرياض من الحريري، فهذا الرد، اغضب البلاط الملكي السعودي.

وقال الصحفي اللبناني جويف ابوفاضل: "ان محمد بن سلمان لايريد الرئيس الحريري ولا أي احمد من بيت الحريري، السعودية لاتريد ال الحريري بالسلطة وتعتقد انهم يجب ان يكونوا في فندق الريتز مع رفاقهم".

ومع دخول الصحافة السعودية علی خط التأنيب الذي وجهته اخيراً نحو الرئيس المجمدة عضويته السياسية والانتخابية سعد الحريري، أفردت الصحف السعودية اوصافاً من التهديم السياسي علی زعيم المستقبل فهو من رؤيتها مهزوم ضعيف ساذج مذبوح وهو اليوم واحد من الطاقم السياسي المطلوب ازالته من المشهد السياسي تماماً.