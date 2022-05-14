عرنوس يعزي في سفارة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

العالم - سوريا

وقال المهندس عرنوس في كلمة له في سجل التعازي: “أتقدم باسمي وباسم الحكومة السورية بأحر التعازي وخالص الدعاء لحكومة دولة الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان داعياً الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانه”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن الراحل سيبقى في قلوب أبناء الإمارات والشعوب العربية لما قدمه من أعمال تنم عن نبل أخلاقه وأصالته مشيراً في الوقت نفسه إلى العلاقات المميزة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

شارك في تقديم واجب العزاء وزراء الخارجية والمغتربين والإدارة المحلية والبيئة والتربية والعدل.