روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

فيما تجري مفاوضات 'صعبة جدا' حول مصير آخر المدافعين عن مدينة ماريوبول الإستراتيجية على البحر الأسود.

هذه العمليات في دونباس يرى مسؤول دفاع أميركي لم يكشف عن اسمه أن الروسي لا يحققون فيها تقدما يذكر في هذه المنطقة.

من جهة أخرى توقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا. بعد أن ساقت شركة التزويد الروسية راو نورديك التي توصل الكهرباء إلى فنلندا؛ تأخير المدفوعات سببا لهذا التوقف؛ لكنها لم توضح ما إذا كانت مشكلة المدفوعات ناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد الروسي.

وجاء هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكي وبعد يوم واحد من إعلان فنلندا رغبتها الانضمام إلى حلف الأطلسي.

هذه الرغبة التي حذرت منها موسكو في الأسابيع الماضية؛ جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو؛ التحذير منها، وشدد على أن إنهاء السياسة التقليدية للحياد العسكري لفنلندا سيكون أمرا خاطئا.

وأكد مساعد وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو ، أن دخول فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لا يمكن أن يمر دون رد فعل سياسي؛ فهو حسب رؤيته يؤدي إلى عسكرة الشمال الأوروبي.

أما في تداعيات الأزمة وسياق التحالفات والدعم لاوكرانيا؛ تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بتعزيز عزلة روسيا الاقتصادية والسياسية ومواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح والعمل على تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

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