العالم - خاص بالعالم

2700 دار نشر تعرض جديدها من الكتب في معرض طهران الدولي حضوريا وافتراضيا وذلك بمساحة 90 الف متر مربع على مدار 10 أيام .

16 دقيقة يوميا يقضيها المواطن الايراني لقراءة الكتب احصائية متواضعة لكنها تنحصر بالكتب الورقية بينما تطالب المجموعات الثقافية بضم الكتب الصوتية والالكترونية الى معدل القراءة.

دوليا تشارو نحو 32 دولة اجنبية وقد كان الحضضور العربي بارزا فيها من خلال تقديمهم منتوجهم الفكري والثقافي.

وللحد من زحام الزوار تعرض ادارة المعرض 200 الف عنوان كتاب على منصته الالكترونية وتقدم خدمة البريد المجاني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...