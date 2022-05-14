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"مع الكتاب نحن بخير"عنوان النسخة الـ33 لمعرض طهران للكتاب

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

'مع الكتاب نحن بخير' عنوان النسخة الثالثة والثلاثين لمعرض طهران للكتاب حيث تستضيف العاصمة الإيرانية أبرز حدث ثقافي وعلمي بمشاركة اثنين وثلاثين بلدا.

العالم - خاص بالعالم

2700 دار نشر تعرض جديدها من الكتب في معرض طهران الدولي حضوريا وافتراضيا وذلك بمساحة 90 الف متر مربع على مدار 10 أيام .

16 دقيقة يوميا يقضيها المواطن الايراني لقراءة الكتب احصائية متواضعة لكنها تنحصر بالكتب الورقية بينما تطالب المجموعات الثقافية بضم الكتب الصوتية والالكترونية الى معدل القراءة.

دوليا تشارو نحو 32 دولة اجنبية وقد كان الحضضور العربي بارزا فيها من خلال تقديمهم منتوجهم الفكري والثقافي.

وللحد من زحام الزوار تعرض ادارة المعرض 200 الف عنوان كتاب على منصته الالكترونية وتقدم خدمة البريد المجاني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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