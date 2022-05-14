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بيونغ يانغ تعترف للمرة الأولى بتفشي وباء كورونا في البلاد

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

كوريا الشمالية تحشد كل طاقاتها لمعركة شاملة، هذه المعركة لن تكون عسكرية ولا تستخدم فيها كوريا صواريخها الباليستية التي طالما استعرضتها، بل للتغلب على جائحة كورونا التي بدأت تفتك بالبلاد.

العالم - خاص بالعالم

فبينما يتجه العالم نحو التخلص من الوباء الذي أبتلي به طيلة السنوات الماضية يبدو أن كوريا الشمالية تسبح على عكس التيار.

حيث أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن تفشي كوفيد19 تسبب لبلاده في كارثة كبيرة بعد أن سجلت واحد وعشرين وفاة جديدة خلال يوم بين أشخاص مصابين بحمى.

وكانت كوريا الشمالية اعترفت للمرة الأولى هذا الأسبوع بتفشي كوفيد-19 وفرضت إغلاقا عاما على مستوى البلاد، لكن ليس هناك ما يشير إلى فحوص صارمة أو حملة علاج من خلال نظام الرعاية الصحية البدائي في الدولة المعزولة عالميا.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله في اجتماع طارئ لحزب العمال الحاكم إن انتشار الوباء الخبيث كارثة كبيرة تحل ببلادنا لأول مرة منذ تأسيسها'.

لكنه قال أيضا إنه وفي حال لم نفقد التركيز في تطبيق السياسة الوبائية، وأمكننا الاحتفاظ بسلطة تنظيمية قوية وسيطرة قائمة على الوحدة الفكرية بين الحزب والشعب وتعزيز معركتنا ضد الوباء فإنه يمكننا أن نتغلب على هذه الأزمة وأكثر'.

لكن خبراء يرون إن من الممكن أن تكون الأعداد المعلنة عن الإصابات والموتى في كوريا الشمالية جزءا يسيرا من إجمالي الحالات في ضوء قدرات الفحص المحدودة لدى كوريا الشمالية وإن من الممكن أن تؤدي إلى آلاف الوفيات في واحدة من دولتين فقط ليس لديهما حملة تطعيم.

ويمكن أن يؤدي التفشي أيضا إلى تعميق أزمة الغذاء في الوقت الذي يعوق فيه الإغلاق العام جهود مكافحة الجفاف وتعبئة القوة العاملة في البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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