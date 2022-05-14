السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد 'مدينة محلات' .. أرض الزهور في ايران

شاهد 'مدينة محلات' .. أرض الزهور في ايران
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

تقع مدينة محلات في محافظة مركزي في وسط إيران، وتقع على بعد 242 كيلومتر بإتجاه جنوب الغرب عن طهران، وتبلغ مساحتها حوالي 900 هكتار من الأراضي المزروعة ، وبسبب موقعها في سفوح التلال، وامتلاكها مساحات شاسعة من الأزهار والمزارع والنباتات الطبيعية يطلق عليها اسم "مدينة الزهور" في إيران.

العالم- منوعات

إليكم صورا لهذه المدينة الجميلة:

روابط ذات صلة

شاهد: مهرجان تقطير ماء الورد في محافظة فارس جنوب ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. "مع الكتاب نحن بخير"عنوان النسخة الـ33 لمعرض طهران للكتاب

شاهد 'مدينة محلات' .. أرض الزهور في ايران

تظاهرة ضد الوجود الفرنسي في تشاد

اليمن.. مبادرة مجتمعية تستهدف أسر شهداء في مديرية سنحان

السفارة الأميركية بكييف: الجيش الأوكراني بدأ باستخدام مدافع هاوتزر الأميركية

قديروف يعلن إرسال أكثر من 600 متطوع إلى أوكرانيا