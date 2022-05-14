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السنوار يزور مكتب الجزيرة بغزة ويعزي بالشهيدة أبو عاقلة

السنوار يزور مكتب الجزيرة بغزة ويعزي بالشهيدة أبو عاقلة
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

زار رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، للتعزية باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

العالم - فلسطين

وقدّم السنوار تعازيه الحارة لزملاء أبو عاقلة في قناة الجزيرة وإدارة القناة، مؤكدا على أنّ شيرين مثلت أيقونة للإعلامية الفلسطينية التي واكبت تغطيتها للقضية وأحداثها على مدار 27 عاما.

ولفت السنوار إلى الذكرى السنوية الأولى لاستهداف الاحتلال لمقر قناة الجزيرة، مضيفًا ” من اتخذ قرار قصف مكتب الجزيرة ومن أخذ قرار بكسر يد جيفارا البديري في الشيخ جراح هو نفسه من اتخذ قرار اغتيال شرين أبو عاقلة”.

وأكدّ أن الشهيدة أبو عاقلة تعرضت للاغتيال أكثر من مرة، عندما جرى استهدافها أولًا ثم المحاولات المتكررة للحيلولة دون تشييعها بما يليق بمكانتها والهجوم على نعشها، مشددًا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. ودعا السنوار المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

إنهاء - الإحتلال - الإسرائيلي

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