'حافلة العاشقين' تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا

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١٠ أقمار من أبطال الدفاع المحلي رديف الجيش السوري من أبناء نبل و الزهراء استشهدوا باستهدافٍ غادر طال حافلة مبيتهم التي كانت تقلهم من احد خطوط الجيهة بريف حلب، صاروخ موجه من مسلحي احرار الشام اصاب الحافلة فاستشهد ١٠ و اصيب ٨ و تابعت الجماعات المسلحة استهدافها للبلدتين اثناء تشييع الاقمار العشرة ليستشهد طفل و يصاب آخر .

حالة غليان اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تعتليها عواطف مختلفة بين حزن و غضب و فخر و اعتزاز حيث عبر العديد من الفنانين و الشخصيات المعروفة و العامة داخل و خارج سوريا عن مشاعرهم تجاه هذا العمل الجبان و ختامها كان مسك سماحة العشق السيد حسن نصر الله ارسل تعازيه عبر خطابه مساء الجمعة لاهالي بلدتي نبل و الزهراء.

"Hasan salami" قال:

المعتدي واحد .. الارهاب التكفيري الصهيوني..

"Hafez Alherak" غرد قائلا:

*شهداؤنا صوتالحق* *شهداء حافلة العاشقين* *ياأيها الشهداء سلاما* *ياأيها العظماء سلاما* *ان عدتم عدنا/مع الرد* *تصوير ومونتاج:الإعلام الحربي*

"سعيد عتابا" عرض صورة للطفل الذي استشهد اثناء التشييع وقال:

#نبل_والزهراء #شهداء_حافلة_العاشقين هنيئا لهم الشهادة

"????????????????????????????" نشر فيديو موكب تشييع شهداء حلب الرحمة لأرواحكم

ثلة من الفنانيين عزوا بشهادة ابطال الدفاع المدني شمال حلب منهم:

"kaf.1" نشر فيديو لإذاعة أسماء الشهداء في مرقد السيدة زينب بدمشق:

سيسألنا الأطفال ذات يوم، ماذا قدمتم لهذه البلاد؟ أحبتي لقد سهلتم علينا الإجابة من مقام العقيلة زينب يتم زف خبر شهادة ابطال نبل والزهراء.

حساب "درعا نت" نشر صورة للصلاة على جثامين الشهداء وغرد قائلا:

هكذا ستبقى سورية رغمآ عن أنوفكم أخوة مسلمين شيعة وسنة يؤدون صلاة الجنازة لأرواح #شهداء_حافلة_العاشقين في روضة شهداء #نبل_والزهراء

الاعلامي "أحمد شمس الدين" قال:

تشييع الاقمار #في_نبل_الزهراء #شهداء_حافلة_العاشقين

"زهراء نعيم" قالت:

حافلة العاشقين تسير، ففاز من يلتحق. _نبل والزهراء

"السفارة الايرانية في دمشق" عزت اهالي الشهداء وقالت:

إن الأيادي الارهابية مرة اخرى اثبتت بانها اداة لتمرير مشاريع اجنبية ولا تأبى ان تقصف تشييع الشهداء وتقتل الاطفال الابرياء ولذلك نحن ندين مافعلته هذه الأيادي في ريف حلب وبلدتي نبل والزهراء ونسأل الله لذوي شهداء هذا الحادث الصبر والسلوان.