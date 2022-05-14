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الجيش اللبناني يستكمل انتشاره استعدادا للانتخابات النيابية

الجيش اللبناني يستكمل انتشاره استعدادا للانتخابات النيابية
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

استكمل الجيش اللبناني انتشاره في مختلف المناطق اللبنانية‎ استعدادا للانتخابات النيابية التي ستجري في البلاد غدا الأحد.

العالم - لبنان

كما أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه استعدادا للانتخابات النيابية يقوم الجيش اللبناني بعملية انتشار واسعة في قضاء عاليه ومنطقة المتن الاعلى، حيث يقيم المراكز الثابتة أمام مراكز الاقتراع في القرى والبلدات كافة، من أجل إنجاح هذه الانتخابات، وحفاظا على الأمن والاستقرار وعدم السماح بالاخلال بالأمن.

في السياق، أصدرت بلدية بعلبك قرارًا حظرت بموجبه “تجوال السوريين قرب مراكز الاقتراع في مدينة بعلبك طيلة يوم الانتخاب، من الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل الواقع في 15 أيار 2022”.

ودعت المواطنين إلى “التقيّد بإرشادات شرطة البلدية لتسهيل عملية الاقتراع”.

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