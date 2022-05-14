السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مرندي: الاتفاق النووي لن يحل وحده مشكلة الأوروبيين الاقتصادية، والحل الوحيد لها أن تكون لديهم علاقات أكثر منطقية مع روسيا

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا لهذا السبب..

بالفيديو.. "مع الكتاب نحن بخير"عنوان النسخة الـ33 لمعرض طهران للكتاب

شاهد 'مدينة محلات' .. أرض الزهور في ايران

تظاهرة ضد الوجود الفرنسي في تشاد

اليمن.. مبادرة مجتمعية تستهدف أسر شهداء في مديرية سنحان

السفارة الأميركية بكييف: الجيش الأوكراني بدأ باستخدام مدافع هاوتزر الأميركية