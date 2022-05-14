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اليمن.. مبادرة مجتمعية تستهدف أسر شهداء في مديرية سنحان

اليمن.. مبادرة مجتمعية تستهدف أسر شهداء في مديرية سنحان
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

نفذ أبناء الربع القبلي في بني قشيب بمديرية جبل الشرق محافظة ذمار، اليوم مبادرة مجتمعية استهدفت أسر شهدائهم التي تقيم في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

العالم-اليمن

هدفت المبادرة إلى زيارة وتلمس أحوال 30 من أسر الشهداء من أبناء الربع القبلي في سنحان وتوزيع سلال غذائية لها.

وأشاد وكيل محافظة صنعاء للقطاع الغربي أحمد الصماط بهذه اللفتة التي تجسد الاهتمام بأسر الشهداء تقديرا لتضحياتهم في ميادين الدفاع عن الوطن.

فيما اعتبر مدير جهاز الأمن والمخابرات بالمحافظة العميد منتظر الرشيدي ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، هذه المبادرة أنموذجا في الوفاء لتضحيات الشهداء.

بدورهم أكد أبناء ووجهاء بني قشيب، أن المبادرة تعد أقل واجب تجاه أسر من قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

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