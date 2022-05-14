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رويترز: شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة العراقية تعلن سيطرة قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة كردستان على بعض آبار النفط في شمال كركوك

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

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