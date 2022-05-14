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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس اللبناني: لا يمكن لأحد أن يأخذ توقيعي إلا على عودة آمنة للاجئين والنازحين الى بلادهم
الرئيس اللبناني: لن أسمح اليوم أو في أي يوم، أن تُمسَّ السيادة، أو تُباع في السوق السوداء، أو تغدو موضع مساومة أو مقايضة
الرئيس اللبناني: لدينا موارد وطاقات بمقدورها أن تنتشل الاقتصاد فلا تيأسوا. وإذا تمكنتم من إختيار نواب يشرّعون ويتقدّمون بالقوانين اللازمة للإنقاذ
الرئيس عون للبنانيين: ثوروا على الانحطاط والفساد وكل من يعرقل حقوقكم ويعمل فتنة ويدعو لحرب اهلية
الرئيس عون للبنانيين: ثوروا على الانحطاط والفساد وكل من يعرقل حقوقكم ويعمل فتنة ويدعو لحرب اهلية
الرئيس اللبناني عون: لقد قلتها منذ سنين، وها إنَّني إكررها إنّ لبنان منهوب وليس مكسوراً، ولا هو بمفلّس
الرئيس اللبناني عون: اليوم، هنالك حملة تيئيس كبرى، عنوانها أنَّ لبنان مكسور ومفلس غادروه، واهربوا
الرئيس اللبناني عون: منذ فترة، انتهت الكذبة، وكان يجب أن تنتهي وتتكشف الحقيقة القاسية،لنتمكن من مواجهة الواقع وإيجاد طريق الخروج منه
الرئيس عون عشية الانتخابات اللبنانية: منذ 30 سنة، جعلونا نعيش كذبة كبيرة؛ أوهمونا أن الليرة بخير وأن أموالنا موجودة ولا شيء يدعو للقلق
الرئيس عون في كلمة للبنانيين عشية الانتخابات: كانت كذبة كبيرة أن "الليرة بخير" وتبينت من فترة الحقيقة القاسية
الرئيس عون في كلمة للبنانيين عشية الانتخابات: كانت كذبة كبيرة أن "الليرة بخير" وتبينت من فترة الحقيقة القاسية
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش
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