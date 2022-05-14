الرئيس عون يدعو اللبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات غدا

العالم- لبنان
وأكد الرئيس اللبناني أن لبنان لا يستطيع أن يعيش إلا بكل مكوناته
وأهم ما جاء خلال كلمته المتلفزة..
الرئيس اللبناني: حق الشعب اللبناني أولوية و بلادنا لم تعد تتحمل كل أعباء اللجوء والنزوح
الرئيس اللبناني: حق الشعب اللبناني أولوية وبلادنا لم تعد تتحمل كل أعباء اللجوء والنزوح
عون: كشفنا منظومة الفساد ويجب ألا نسمح بإعادة انتعاشها من جديد
عون: لبنان بلد منهوب وليس مفلساً والأموال جرى تهريبها إلى الخارج
عون: يحاولون تحميل نتيجة السرقات للبنانيين وتحميلي مسؤولية ما جرى
عون: مسؤولية رئيس الجمهورية ليست محاسبة الفاسدين وعلى القضاء تسميتهم
عون: قلت للنواب أنّ هناك قوانين يمكنها أن تحمي الناس وترد أموالهم
عون: لن أسمح بمس السيادة أو ببيعها في السوق السوداء