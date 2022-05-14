الرئيس عون يدعو اللبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات غدا

العالم- لبنان

وأكد الرئيس اللبناني أن لبنان لا يستطيع أن يعيش إلا بكل مكوناته

وأهم ما جاء خلال كلمته المتلفزة..

الرئيس اللبناني: حق الشعب اللبناني أولوية و بلادنا لم تعد تتحمل كل أعباء اللجوء والنزوح

الرئيس اللبناني: حق الشعب اللبناني أولوية وبلادنا لم تعد تتحمل كل أعباء اللجوء والنزوح

عون: كشفنا منظومة الفساد ويجب ألا نسمح بإعادة انتعاشها من جديد

عون: لبنان بلد منهوب وليس مفلساً والأموال جرى تهريبها إلى الخارج

عون: يحاولون تحميل نتيجة السرقات للبنانيين وتحميلي مسؤولية ما جرى

عون: مسؤولية رئيس الجمهورية ليست محاسبة الفاسدين وعلى القضاء تسميتهم

عون: قلت للنواب أنّ هناك قوانين يمكنها أن تحمي الناس وترد أموالهم

عون: لن أسمح بمس السيادة أو ببيعها في السوق السوداء