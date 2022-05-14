شركات ايرانية تستثمر 7.5 مليار دولار لتطوير حقل آزادكان النفطي

العالم - ايران

وقال محسن خجسته مهر في المؤتمر الصحفي للمعرض الدولي السادس والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيمياويات: في إطار التطوير الاقصى للحقول المشتركة من خلال الاستفادة من القدرات المحلية، سيتم قريبا إبرام عقد المرحلة الثانية من تطوير حقل آزادكان الشمالي والجنوبي مع مجموعة من شركات الاكتشاف والانتاج والمؤسسات المالية الايرانية بقيمة 7.5 مليار دولار.

وأضاف: لقد تجاوزنا المراحل الاولية لهذا العقد، وسيتم التوقيع على هذا العقد خلال الاشهر المقبلة بمشاركة المجموعات القوية.

وتابع: ان خطتنا الاخرى، تتمثل في تنويع اساليب بيع النفط من خلال مشاركة القطاع الخاص، مبينا اننا بصدد تشكيل بورصة للنفط الايراني.

وأردف خجسته مهر انه سيتم يوم غد (الاحد)، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركات البتروكيمياويات بقيمة 3 مليارات دولار في الصناعات الاساسية. وما عدا ذلك، فقد وقعت الشركة الوطنية على عقود ومذكرات تفاهم بقيمة 9.6 مليار دولار، وقيمة العقود لوحدها 4.5 مليار دولار.