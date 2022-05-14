أفغانستان.. السماح مجددا للرجال والنساء بالجلوس معا في مطاعم هرات

العالم ـ أفغانستان

وقال جواد تاوانغار الذي يعمل موظف استقبال بمطعم في هرات في تصريح للوكالة: "تم رفع القيود ويمكن للمطاعم مرة أخرى السماح للعائلات بتناول الطعام معا".

وحسبما ذكرت وكالة فرنس برس، كان المسؤول في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات رياض الله سيرات صرّح أن السلطات أمرت "بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم". وأشار إلى أنه تم إبلاغ أصحاب المطاعم شفهيا بهذا الإجراء الذي طبّق حتى على "الأزواج".

وأكد عدد من مديري المطاعم والزبائن لـ"فرانس برس" بدء تطبيق القرار في المدينة.

من جانبها، نفت سلطات جماعة طالبان السبت أن تكون اتخذت قرارا مماثلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صادق عاكف مهاجر: "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وزائفة، ونحن ننفيها تماما... لم يصدر أبدا أمر مماثل".

وشدد على أن الأفغان "يمكنهم الذهاب بحرية مع عائلاتهم إلى المطاعم، وتناول الطعام وشرب الشاي... ولا مشكلة. هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وزائفة".

لكن تاوانغار أكد أن طالبان طبّقت الفصل "ما تسبب للأسف بمشاكل للمطاعم" التي اضطرت إلى الاعتذار للعديد من الزبائن لعدم تمكنهم من تناول الطعام معا.

وقال ضياء الحق، وهو صاحب مطعم آخر في هرات: "لعدة أيام لم نتمكن من ترك العائلات تجلس معا وتتناول الطعام، لكن الآن حلت المشكلة وعاد كل شيء إلى طبيعته".