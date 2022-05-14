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وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيره اليوناني هاتفيا عزم طهران التوصل الى اتفاق جيد ودائمي في محادثات فيينا

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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