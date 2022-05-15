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بينهم نساء وأطفال.. إصابات وإختناق بمواجهات مع الصهاينة بالضفة المحتلة

بينهم نساء وأطفال.. إصابات وإختناق بمواجهات مع الصهاينة بالضفة المحتلة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي وعشرات بحالات اختناق بينهم نساء وأطفال، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي "اقتحم قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية شمال الضفة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين".

وأضافت أن الجيش "أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى إصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق".

ووسط الضفة، نقلاً عن مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي "اقتحم قرية الجانية غربي رام الله، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أن "مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح غربي رام الله (وسط)، وأغلق الجيش خلالها البوابة الرئيسية المؤدية إلى القرية".

وعادة تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش لإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

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