مراكز الاقتراع تقتح أبوابها أمام اللبنانيين

العالم - لبنان
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.
ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في انتخابات 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية.
وتوزعت اللوائح كالآتي:
بيروت(دائرتان)
بيروت الأولى - 6 لوائح
بيروت الثانية - 9 لوائح
جبل لبنان (4 دوائر)
قضاءا جبيل وكسروان - 7 لوائح
قضاء المتن - 6 لوائح
قضاء بعبدا - 7لوائح
قضاءا الشوف وعاليه - 7 لوائح
الشمال (3 دوائر)
عكار - 8 لوائح
الضنية المنية وطرابلس - 11 لائحة
البترون الكورة بشري وزغرتا - 7 لوائح
البقاع (3 دوائر)
زحلة - 8 لوائح
البقاع الغربي وراشيا - 6 لوائح
بعلبك الهرمل - 6 لوائح
الجنوب (3 دوائر)
صيدا وجزين - 7 لوائح
صور وقرى صيدا الزهراني - 4 لوائح
النبطية وبنت جبيل وحاصبيا - مرجعيون - 3 لوائح