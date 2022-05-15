مراكز الاقتراع تقتح أبوابها أمام اللبنانيين

العالم - لبنان

وفتحت ​مراكز الاقتراع​ أبوابها، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.

ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في ​انتخابات​ 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية.

وتوزعت اللوائح كالآتي:

بيروت(دائرتان)

بيروت الأولى - 6 لوائح

بيروت الثانية - 9 لوائح

جبل لبنان (4 دوائر)

قضاءا جبيل وكسروان - 7 لوائح

قضاء المتن - 6 لوائح

قضاء بعبدا - 7لوائح

قضاءا الشوف وعاليه - 7 لوائح

الشمال (3 دوائر)

عكار - 8 لوائح

الضنية المنية وطرابلس - 11 لائحة

البترون الكورة بشري وزغرتا - 7 لوائح

البقاع (3 دوائر)

زحلة - 8 لوائح

البقاع الغربي وراشيا - 6 لوائح

بعلبك الهرمل - 6 لوائح

الجنوب (3 دوائر)

صيدا وجزين - 7 لوائح

صور وقرى صيدا الزهراني - 4 لوائح

النبطية وبنت جبيل وحاصبيا - مرجعيون - 3 لوائح