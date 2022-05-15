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مراكز الاقتراع تقتح أبوابها أمام اللبنانيين

مراكز الاقتراع تقتح أبوابها أمام اللبنانيين
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

فتحت مراكز الاقتراع ابوابها أمام الناخبين اللبنانيين

العالم - لبنان

وفتحت ​مراكز الاقتراع​ أبوابها، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.

ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في ​انتخابات​ 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية.

وتوزعت اللوائح كالآتي:

بيروت(دائرتان)
بيروت الأولى - 6 لوائح
بيروت الثانية - 9 لوائح

جبل لبنان (4 دوائر)
قضاءا جبيل وكسروان - 7 لوائح
قضاء المتن - 6 لوائح
قضاء بعبدا - 7لوائح
قضاءا الشوف وعاليه - 7 لوائح

الشمال (3 دوائر)
عكار - 8 لوائح
الضنية المنية وطرابلس - 11 لائحة
البترون الكورة بشري وزغرتا - 7 لوائح

البقاع (3 دوائر)
زحلة - 8 لوائح
البقاع الغربي وراشيا - 6 لوائح
بعلبك الهرمل - 6 لوائح

الجنوب (3 دوائر)
صيدا وجزين - 7 لوائح
صور وقرى صيدا الزهراني - 4 لوائح
النبطية وبنت جبيل وحاصبيا - مرجعيون - 3 لوائح

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