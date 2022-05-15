الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كردستان العراق تكشف حقيقة الاستيلاء على حقول نفط في كركوك

كردستان العراق تكشف حقيقة الاستيلاء على حقول نفط في كركوك
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

نفت حكومة منطقة كردستان العراق الاستيلاء بدعم قوة مسلحة كردية على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي في كركوك.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان، إن "حكومة إقليم كردستان تنفي جميع الادعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، وبدعم قوة مسلحة، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك".

وأضاف: "ومما لا شك فيه، فإن الثروة العامة، بموجب الدستور العراقي، هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكا لشركة وإن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل غياب قانون النفط والغاز، منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل، فلا بد من تشريع قانون النفط والغاز على أساس الدستور".

وأعلنت شركة نفط الشمال العراقية، مساء يوم السبت، عن سيطرة قوة مسلحة كردية على آبار وحقول أخرى للنفط تابعة لها شمال كركوك.

وذكرت الشركة في بيان أنه "سبق وأن حصل عدد من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطية التابعة لشركتنا من قبل حكومة منطقة كردستان ومنها حقول خورمالة - آفانا - صفية - كورمور".

روابط ذات صلة

ما هي أهداف زيارة السفير الروسي لكردستان العراق؟

سلطات أربيل تعلن عن نزوح 700 عائلة جراء أحداث سنجار

إستهداف مصفاة نفط في أربيل بمنطقة كردستان

مسرور بارزاني يدعو الكاظمي لمعاقبة منفذي هجوم أربيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انقطاع التيار الكهربائي في بعض مراكز الاقتراع في بعلبك

غريب أبادي ينتقد هجوم الجنود الصهاينة على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة

الصومال.. حظر تجول في مقديشو تزامنا مع انتخابات الرئاسة

لبنان..توافد أهالي جبيل على مراكز لاقتراع وتوقف العملية الانتخابية في حراجل

مباحثات ايرانية - يونانية تتناول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

برلين تستضيف اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد