كردستان العراق تكشف حقيقة الاستيلاء على حقول نفط في كركوك

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان، إن "حكومة إقليم كردستان تنفي جميع الادعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، وبدعم قوة مسلحة، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك".

وأضاف: "ومما لا شك فيه، فإن الثروة العامة، بموجب الدستور العراقي، هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكا لشركة وإن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل غياب قانون النفط والغاز، منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل، فلا بد من تشريع قانون النفط والغاز على أساس الدستور".

وأعلنت شركة نفط الشمال العراقية، مساء يوم السبت، عن سيطرة قوة مسلحة كردية على آبار وحقول أخرى للنفط تابعة لها شمال كركوك.

وذكرت الشركة في بيان أنه "سبق وأن حصل عدد من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطية التابعة لشركتنا من قبل حكومة منطقة كردستان ومنها حقول خورمالة - آفانا - صفية - كورمور".