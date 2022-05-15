انقطاع التيار الكهربائي في بعض مراكز الاقتراع في بعلبك

العالم - لبنان

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان انقطع أيضا التيار الكهربائي عن بعض المراكزالانتخابية.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز. ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في انتخابات 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية. في حين أكد وزير الداخلية لبنان بسام مولوي، هناك 80 ألف عنصر أمن لحماية الانتخابات لافتاً الى أن نتائج الانتخابات ستعلن في أقرب وقت ممكن.